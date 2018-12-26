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      HR-департамент "Укрлендфармінг" визнали однією з найпрофесійніших на ринку

      50 Читать новость на русском
      "Укрлендфармінг"
      "Укрлендфармінг"

      Редакція видання БІЗНЕС визначила найкращі HR-команди українських компаній – "управлінців талантами, які працюють для майбутнього, впевнено використовують ресурси, ідеї та переосмислюють традиційну модель HR".

      "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Бахматюка увійшов до рейтингу компаній, чиї HR-команди є найпрофесійнішими та найіноваційнішими на ринку України.

      У номінації "Найкраща HR-команда" журі визначило найпрофесійніші команди на ринку HR. До Топ-10 увійшли компанії Microsoft, Procter&Gamble, "Лантманнен АХА", Vodafone, Ukrlandfarming, "METРO Кеш енд Кері Україна", "Миронівський хлібопродукт", ДТЕК, Luxoft та SoftServe. Група компаній Укрлендфармінг відзначена як один з найпривабливіших роботодавців, що в складних умовах масової трудової міграції залучив до роботи на своїх підприємствах близько 30 тис. працівників завдяки продуманій системі мотивації та готує майбутніх спеціалістів ще з дитячих садків і активно співпрацює з профільними "вишами".

      "Укрлендфармінг" застосовує стратегію на випередження – ми активно працюємо із нашим майбутнім, починаючи з садочків і продовжуючи школами, коледжами і ВНЗ. Наша мета – показати, що життя в селах може бути комфортним, цікавим і насиченим технологіями, ми робимо агросферу привабливою ще з дитинства. Ми віримо, що агрогалузь – одна з найпривабливіших для роботи молоді. І завдяки нашим програмам, взаємодії з навчальними закладами і талантами, системі мотивації ми зможемо привабити в компанію понад 2 тисячі нових співробітників наступного року", – зазначає Наталія Романенко, директор з управління персоналом агрохолдингу. Існуючих співробітників компанія втримує не лише достойними зарплатами, а й нематеріальною мотивацією: відзначає внесок робітників у розвиток бізнесу, надає можливості для кар’єрного зростання і стимулює розвиток лідерських навичок у керівників завдяки прогресивній системі навчання персоналу.

      На підприємствах групи компаній "Укрлендфармінг" працюють понад 30 тисяч осіб в 600 населених пунктах країни. Один з найбільших роботодавців України, "Укрлендфармінг" також відзначений експертами видань "Влада грошей" та "Фокус" як один з найкращих роботодавців року в аграрній галузі та як одна з найпривабливіших для працевлаштування компаній України за результатами читацького голосування редакції видання БІЗНЕС.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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