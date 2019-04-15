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      Храбрый "Смурфик": на Донбассе погиб 20-летний боец-парамедик

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      На Донбассе погиб боец Николай Волков
      На Донбассе погиб боец Николай Волков / Коллаж 24 канала

      20-летний боец-доброволец и парамедик из Мариуполя Николай Волков умер утром 15 апреля в больнице имени Мечникова в Днепре. Парень получил сквозное ранение в голову на Донбассе, где почти год служил в батальоне "Госпитальеры" и защищал Украину.

      Вражеская снайперская пуля попала в бойца 12 апреля и повредила большую часть головного мозга. Врачи оценивали состояние парня как тяжелое. Последние несколько дней он провел в коме, рассказала волонтер Яна Зинкевич.

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      К сожалению наш храбрый "Смурфик" только что умер. Он отчаянно боролся за жизнь последние дни... Поэтому все, кто сейчас на передовой, отомстите за нашего "Смурфика", а мы и дальше будем рисковать своей жизнью чтобы спасти ваши, – написала волонтер.

      20-летний Николай Волков служил в зоне боевых действий на Донбассе с июля 2018 года, а с осени выполнял еще и функции добровольца-парамедика. Он был бойцом 8-го батальона "Аратта" и входил в добровольческое медицинское формирование "Госпитальеры".


      Погибший на Донбассе боец Николай Волков

      Николай также любил футбол и был ультрас футбольного клуба "Мариуполь".

      Прощание с юношей состоится в среду, 17 апреля. Его похоронят в родном Мариуполе, на Аллее славы Старокрымского кладбища.

       

       

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      Теги: Жертвы Новости Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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