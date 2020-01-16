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      Храбрый жираф отбился от стаи львиц: увлекательное видео

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      Жираф отбился от стаи львиц / Иллюстративное фото

      В национальном парке Крюгера, что в ЮАР, жираф копытами отбился от львиц. Те напали на него стаей, момент на камеры зафиксировали туристы.

      Так, ролик попал в сеть, его опубликовали на ютюб-канале Kruger Sightings.

      Смотрите также: Львенок убежал из контактного зоопарка в Харькове: впечатляющее видео

      По словам очевидца, жирафа окружили 8 львиц, животное отчаянно брыкалось, чтобы защититься от них.

      Львицы одна за другой по несколько минут досаждали жирафу, пугая и утомляя его. Когда очередь подходила к концу, они на время ложились, чтобы отдышаться, а потом все начиналось заново,
      – рассказывает он.

      Как жираф отбивался от львиц: видео

      Чем закончилось нападение турист не знает.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Мир животных ЮАР Африка
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