Храбрый жираф отбился от стаи львиц: увлекательное видео

В национальном парке Крюгера, что в ЮАР, жираф копытами отбился от львиц. Те напали на него стаей, момент на камеры зафиксировали туристы.

Так, ролик попал в сеть, его опубликовали на ютюб-канале Kruger Sightings.

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По словам очевидца, жирафа окружили 8 львиц, животное отчаянно брыкалось, чтобы защититься от них.

Львицы одна за другой по несколько минут досаждали жирафу, пугая и утомляя его. Когда очередь подходила к концу, они на время ложились, чтобы отдышаться, а потом все начиналось заново,

– рассказывает он.

Как жираф отбивался от львиц: видео

Чем закончилось нападение турист не знает.