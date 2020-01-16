Храбрый жираф отбился от стаи львиц: увлекательное видео
В национальном парке Крюгера, что в ЮАР, жираф копытами отбился от львиц. Те напали на него стаей, момент на камеры зафиксировали туристы.
Так, ролик попал в сеть, его опубликовали на ютюб-канале Kruger Sightings.
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По словам очевидца, жирафа окружили 8 львиц, животное отчаянно брыкалось, чтобы защититься от них.
Львицы одна за другой по несколько минут досаждали жирафу, пугая и утомляя его. Когда очередь подходила к концу, они на время ложились, чтобы отдышаться, а потом все начиналось заново,
– рассказывает он.
Как жираф отбивался от львиц: видео
Чем закончилось нападение турист не знает.
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