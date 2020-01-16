Хоробрий жираф відбився від зграї левиць: захопливе відео
У національному парку Крюгера, що у ПАР, жираф копитами відбився від левиць. Ті напали на нього зграєю, момент на камери зафіксували туристи.
Так, ролик потрапив у мережу, його опублікували на ютюб-каналі Kruger Sightings.
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За словами очевидця, жирафа оточили 8 левиць, тварина відчайдушно брикалась, щоб захиститися від них.
Левиці одна за одною по кілька хвилин дошкуляли жирафу, лякаючи і втомлюючи його. Коли черга підходила до кінця, вони на час лягали, щоб віддихатися, а потім все починалося заново,
– розповідає він.
Як жираф відбивався від левиць: відео
Чим закінчився напад турист не знає.
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