На выровненной поверхности виднеются фрагменты черепов и человеческих костей. Об этом во вторник, 20 мая, сообщил в Facebook руководитель Арт-Кластера Острожской академии Николай Бендюк, передает 24 Канал.

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Что известно об инциденте

В комментарии ZAXID.NET Бендюк рассказал, что храм в Забороле не был внесен в список памятников архитектуры. На его сообщение отреагировала Служба безопасности, там обещали расследовать инцидент, реакции местных властей не было.

Бендюк также рассказал о подобном случае 10 лет назад. Тогда в селе Розваж вблизи Острога бензопилами порезали памятник архитектуры национального значения – церковь XVIII века.

Сегодня это повторилось в селе Забороль, что возле Ровно... Очередные "похороны" нашей истории и культуры. Печально что никто так и не понес наказание за уничтожение церкви в Розваже,

– написал Бендюк.

Напомним, в 2024 году российская армия обстреляла поселок Новоэкономичное Донецкой области, в результате чего частично разрушен 110-летний храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы