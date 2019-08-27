Если не банк: где безопасно хранить ценности

С каждым днем ломбарды становятся все популярнее среди украинцев. А знали ли Вы, что в ломбардах можно не только сдавать вещи под залог, но и безопасно хранить драгоценности, например, на время отпуска?

И это является прекрасной альтернативой банкам. Где еще, кроме банков, можно хранить ценности – читайте дальше.

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Почему не банки?

Пожалуй, одна из основных причин – такие финучреждения являются лакомым куском для грабителей. Кроме того, банки отвечают только за целостность самого сейфа и помещения, где он располагается. В то же время в банке никто не знает, что именно хранится в Вашем ящике, поэтому при любом форс-мажоре доказать что-либо – практически невозможно.

И самое главное, процедура получения банковской ячейки или сейфа является достаточно сложной и занимает много времени. К тому же такая услуга в банках – недешевая.

Ломбард – надежный сейф для Ваших ценностей

Кроме того, что ломбарды – один из самых популярных способов небанковского кредитования, здесь также можно безопасно хранить свои ценности, и, что важно – за абсолютно небольшие деньги. Особенно это становится актуальным летом, когда у большинства людей начинается время отпусков. Ведь в ломбардах хранить ценные вещи можно как один день, так и более длительный период времени.

Как же работает эта услуга?

К примеру, Вы имеете несколько золотых изделий. Все, что Вам необходимо – это оставить их в одном из ломбардных отделений, и после непродолжительной оценки Вы получите на руки деньги. Допустим, Вы сдали золотые изделия, общая масса которых составляет 25 граммов, ориентировочно их оценочная стоимость составит 21 тысячу гривен. Например, взять кредит – 10% от оценочной стоимости. Вы сможете получить 2 тысячи 100 гривен под средне-рыночную процентную ставку 0,7%, что равняется лишь 14.70 грн в день.

То есть, съездив в отпуск, командировку или просто со спокойной головой отдохнув дома, через месяц Вы сможете забрать ценности, заплатив всего 441 гривну. Если сравнивать с банками, то аренда ящика там обойдется от 750 до 1 тысячи гривен за один месяц. Кроме того, ломбарды предлагают очень полезную услугу, например, в национальной сети "Скарбниця" – если Вам срочно понадобятся деньги, с помощью всего одного телефонного звонка, или через личный кабинет на официальном сайте компании www.skarb.com.ua Вы сможете получить недостающую сумму денег на свою банковскую карточку в пределах 2-3 минут.

А как насчет безопасности

В частности, ориентируясь на ломбарды "Скарбниця" важно заметить, что почти каждое из отделений имеет высочайший уровень защищенности – класс "А". Они оборудованы камерами видеонаблюдения, которыми управляют с помощью централизованного пульта, размещенного в центральном офисе компании. Важно и то, что каждое отделение контролирует служба безопасности, которая в любое время суток находится в курсе того, что происходит в отделениях. Кроме того, стены ломбарда надежно укреплены специальными металлическими конструкциями, а сам оценщик защищен пуленепробиваемым стеклом и разделительной стеной между клиентом и зоной оценки залогового имущества. А главным атрибутом охранной системы ломбардов "Скарбниця" является тревожная кнопка, после нажатия на которую отряд правоохранителей прибудет в кратчайшие сроки.

А для того, чтобы вам было комфортнее передавать на хранение деньги, большинство отделений "Скарбниці" оборудованы персональными кабинами, которые отделены от общего клиентского зала и полностью защищены от проникновения. Пользоваться такими кабинами могут все клиенты компании.

Также, чтобы не было никаких форс-мажоров, в ломбарде "Скарбниця" фиксируют стоимость Ваших ценностей и включают их детальное описание в текст договора. В то же время, все предметы в хранилище являются застрахованными ведущими страховыми компаниями Украины. И волноваться о том, что во время оценивания испортят Ваши украшения, не следует, ведь сеть "Скарбниця" использует различные методы, и все они почти не оставляют видимых следов на драгоценностях. Один из критериев такой оценки – художественная ценность украшений.

Не обойдем вниманием и бонусную программу, благодаря которой у клиента есть возможность экономить на оплате кредитных процентов, повышать сумму кредита и делать многое другое.

Где еще можно хранить ценности

Дом

Почти все так и делают, то есть хранят свои ценные вещи дома. Для этого можно купить сейф или самому же сделать тайник. Кроме того, некоторые вещи прячут в стиральной машинке, вентиляционной трубе, фальшивой розетке, холодильнике, детских игрушках, цветах и тому подобное. Есть еще вариант отдать на время соседям или родным, но в этих людях Вы должны быть уверенными на все 100%. Правда, как бы мы не спрятали ценные вещи и какие бы меры безопасности не установили (сигнализация, видеонаблюдение), квартиры и дома все же остаются наименее защищенными, в отличие от ломбардов и тех же банков.

*Термины "Компания "Скарбниця"", "Сеть ломбардов "Скарбниця"", "Ломбард "Скарбниця"" употребляется в значении всех юридических лиц и их обособленных подразделений, предоставляющих ломбардные услуги с использованием знака для товаров и услуг "СкарбницяТМ" на законных основаниях.