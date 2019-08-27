Якщо не банк: де безпечно зберігати цінності

З кожним днем ломбарди стають все популярнішими серед українців. А чи знали Ви, що у ломбарди можна не лише здавати речі під заставу, а й безпечно зберігати коштовності, наприклад, на час відпустки?

І це є прекрасною альтернативою банкам. Де ще, окрім банків, можна зберігати цінності – читайте далі.

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Чому не банки?

Мабуть, одна з основних причин – такі фінустанови є ласим шматком для грабіжників. Крім того, банки відповідають лише за цілісність самого сейфу та чи приміщення, де він розташовується. Водночас у банку ніхто не знає, що саме зберігається у Вашій скриньці, відтак за будь-якого форс-мажору довести що-небудь – практично неможливо.

І найголовніше, процедура з отримання банківської скриньки чи сейфа є досить складною та займає багато часу. До того ж така послуга у банках – недешева.

Ломбард – надійний сейф для Ваших цінностей

Окрім того, що ломбарди – один із найпопулярніших способів небанківського кредитування, тут також можна безпечно зберігати свої цінності, і, що важливо – за абсолютно невеликі гроші. Особливо це стає актуальним улітку, коли у більшості людей розпочинається час відпусток. Адже у ломбардах зберігати цінні речі можна як один день, так і триваліший період часу.

Як же працює ця послуга?

До прикладу, Ви маєте кілька золотих виробів. Все, що Вам необхідно, – це залишити їх у одному з ломбардних відділень, і після нетривалої оцінки Ви отримаєте на руки гроші. Припустимо, Ви здали золоті вироби, загальна маса яких становить 25 грамів, орієнтовно їхня оцінна вартість складатиме 21 тисяча гривень. Наприклад, взяти кредит - 10% від оціночної вартості. Ви зможете отримати 2 тисячі 100 гривень під середньо-ринкову відсоткову ставку 0,7%, що дорівнює лише 14.70грн на день.

Тобто, з’їздивши у відпустку, відрядження або просто зі спокійною головою відпочивши вдома, через місяць Ви зможете забрати цінності, заплативши всього 441 гривню. Якщо порівнювати з банками, то оренда скриньки там обійдеться від 750 до 1 тисячі гривень за один місяць. Крім того, ломбарди пропонують дуже корисну послугу, наприклад, в національній мережі "Скарбниця" – якщо Вам терміново знадобляться гроші, за допомогою лише одного телефонного дзвінка, або через особистий кабінет на офіційному сайті компанії www.skarb.com.ua Ви зможете отримати недобрану суму грошей на свою банківську картку у межах 2-3 хвилин.

А як щодо безпеки

Зокрема, орієнтуючись на ломбарди "Скарбниця" важливо зауважити, що майже кожне з відділень має найвищий рівень захищеності – клас "А". Їх обладнано камерами відеоспостереження, якими керують за допомогою централізованого пульту, що розміщуються в центральному офісі компанії. Важливим є і те, що кожне відділення контролює служба безпеки, яка у будь-який час доби перебуває в курсі того, що відбувається у відділеннях. Крім того, стіни ломбарду надійно укріплено спеціальними металевими конструкціями, а сам оцінювач захищений куленепробивним склом і роздільною стіною між клієнтом і зоною оцінки заставного майна. А головним атрибутом охоронної системи ломбардів "Скарбниця" є тривожна кнопка, після натискання на яку загін правоохоронців прибуде у найкоротші терміни.

А для того, щоб Вам було комфортніше передавати на зберігання гроші, більшість відділень "Скарбниці" обладнано персональними кабінами, що є відокремленими від загальної клієнтської зали та є повністю захищеними від проникнення. Користуватися такими кабінами можуть всі клієнти компанії.

Також, аби не було жодних форс-мажорів, у ломбарді "Скарбниця" фіксують вартість Ваших цінностей і включають їхній детальний опис у текст договору. Водночас, всі предмети у сховищі є застрахованими провідними страховими компаніями України. І хвилюватися про те, що під час оцінювання зіпсують Ваші прикраси, не слід, адже мережа "Скарбниця" використовує різні методи, і всі вони майже не залишають візуальних слідів на коштовностях. Один із критеріїв такої оцінки – художня цінність прикрас.

Не оминемо увагою й бонусну програму, завдяки якій у клієнта є можливість економити на оплаті кредитних відсотків, підвищувати суму кредиту та робити багато іншого.

Де ще можна зберігати цінності

Дім

Майже всі так і роблять, тобто зберігають свої цінні речі вдома. Для цього можна придбати сейф або самому ж зробити сховки. Крім того, деякі речі ховають у пральній машинці, вентиляційній трубі, фальшивій розетці, холодильнику, дитячих іграшках, квітах тощо. Є ще варіант віддати на деякий час сусідам або рідними, але у цих людях Ви маєте бути впевненими на всі 100%. Щоправда, як би ми не заховали цінні речі та які б засоби безпеки не встановили (сигналізація, відеонагляд), квартири та будинки все ж залишаються найменш захищеними, на відміну від ломбардів і тих же банків.

* Терміни "Компанія "Скарбниця", "Мережа ломбардів "Скарбниця", "Ломбард "Скарбниця"" вживаються у значенні всіх юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, що надають ломбардні послуги з використанням знака для товарів і послуг "СкарбніцяТМ" на законних підставах.