02:02, 14 декабря

В результате атаки российских БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Предварительно – на открытой территории и без пострадавших,

– сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Уже в 02:19 в КГВА сообщили следующее: "Информация не подтвердилась". Дополнительных подробностей не указали.