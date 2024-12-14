Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1025 дней. О ситуации на фронте, последствия атак врага, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.
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DeepState обновил карту
Враг оккупировал Веселый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое, Пушкино, а также продвинулся в Константинопольском, Сухих Ялах, Шевченко, возле Дальнего, Песчаного, Благодатного и Сторожевого.
В Одесской и Сумской областях сообщают о взрывах
Под атакой вражеских дронов-камикадзе оказалась и Одесская область, там шумно. В регионе работает противовоздушная оборона.
Последствия атаки на Киев
В результате атаки российских БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Предварительно – на открытой территории и без пострадавших,
– сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Уже в 02:19 в КГВА сообщили следующее: "Информация не подтвердилась". Дополнительных подробностей не указали.
В Киеве и возле Черкасс слышали взрывы
В 01:19 появились сообщения о работе противовоздушной обороны в Киеве. также корреспонденты Общественного сообщают, что слышали взрывы вблизи Черкасс, там также работают силы ПВО.