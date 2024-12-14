Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1025 днів. Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворога, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.
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DeepState оновив карту
Ворог окупував Веселий Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне, а також просунувся в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого.
На Одещині та Сумщині повідомляють про вибухи
Під атакою ворожих дронів-камікадзе опинилася й Одеська область, там гучно. В регіоні працює протиповітряна оборона.
Наслідки атаки на Київ
Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо – на відкритій території та без потерпілих,
– повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Вже о 02:19 у КМВА повідомили таке: "Інформація не підтвердилась". Додаткових подробиць не вказали.
У Києві та біля Черкас чули вибухи
О 01:19 з'явилися повідомлення про роботу протиповітряної оборони у Києві.Також кореспонденти Суспільного повідомляють, що чули вибухи поблизу Черкас, там також працюють сили ППО.