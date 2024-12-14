Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1025 днів. Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворога, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.

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05:48, 14 грудня

DeepState оновив карту

Ворог окупував Веселий Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне, а також просунувся в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого.

02:55, 14 грудня

На Одещині та Сумщині повідомляють про вибухи

Під атакою ворожих дронів-камікадзе опинилася й Одеська область, там гучно. В регіоні працює протиповітряна оборона.

02:02, 14 грудня

Наслідки атаки на Київ

Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо – на відкритій території та без потерпілих,
– повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Вже о 02:19 у КМВА повідомили таке: "Інформація не підтвердилась". Додаткових подробиць не вказали.

01:23, 14 грудня

У Києві та біля Черкас чули вибухи

О 01:19 з'явилися повідомлення про роботу протиповітряної оборони у Києві.Також кореспонденти Суспільного повідомляють, що чули вибухи поблизу Черкас, там також працюють сили ППО.