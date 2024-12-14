02:02, 14 грудня

Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо – на відкритій території та без потерпілих,

– повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Вже о 02:19 у КМВА повідомили таке: "Інформація не підтвердилась". Додаткових подробиць не вказали.