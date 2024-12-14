Частина міст і сіл, які ворог окупував або де просунувся, розташована навколо Успенівки на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію DeepState. Аналітики опублікували оновлену карту фронту у ніч проти 14 грудня.

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Де просунулися окупанти

За даними DeepState, ворог просунувся в Костянтинопільському, Сухих Ялах і Шевченку. Також окупанти пішли далі біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого.

Ворог проснувся в Константинопольському, Сухих Ялах і біля Дальнього: дивіться на карті

Зауважимо, що Веселий Гай, Єлизаветівку, Романівку, Новотроїцьке та Пушкіне розташовані неподалік Курахового. Також у цьому районі розташовані Сухі Яли, Константинопольське та Дальнє.

Росіяни окупували Веселий Гай, Єлизаветівку та Романівку: дивіться на карті

Також окуповано Новотроїцьке та Пушкіне: дивіться на карті

Натомість Шевченко та Піщане – це район Селидового, а неподалік Благодатного та Сторожевого – такі відомі населені пункти, як Велика Новосілка, Времівка та Старомайорське.

Росіяни просунулися в Шевченку та біля Піщаного: дивіться на карті

Просування ворога в районі Благодатного та Сторожевого: дивіться на карті

Складна ситуація навколо "Успенівського мішка"

Напередодні DeepState повідомляв, що погіршуються ситуація біля Успенівки Курахівської громади. У "мішку" опинилися одразу кілька населених пунктів, де тримають позиції Сили оборони. Так, росіяни просунулись у Новотроїцькому, Успенівці, Кураховому, Сонцівці та біля Веселого Гаю на Донеччині.

Найгірша ситуація була в районі вищевказаних населених пунктів Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай, а також біля Ганнівки. Вони опинилися всередині "Успенівського мішка". Сюди ворог намагався прорватися фактично з усіх боків і без перестанку.

Ключову роль для стримування цього "мішка" стримуванні відіграють села Трудове, Успенівка та Дальнє. Саме е з Дальнього та Трудового росіяни концентрують сили для штурму Успенівки, яка перебуває під загрозою повного оточення. Крім того, в районі Успенівки кількість ворожої піхоти тільки зростає.

Щоправда, додали аналітики, українські військові так само ведуть активну роботу зі стабілізації. Є ймовірність, що ворогу там закріпитися не дадуть.