Украина противостоит полномасштабной агрессии России 1032 дня. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Обновленная статистика потерь врага
Потери врага на 21 декабря 2024 года
- личного состава – около 772 280 (+1860),
- танков – 9 594 (+10),
- боевых бронированных машин – 19 841 (+18),
- артиллерийских систем – 21 252 (+32),
- РСЗВ – 1 256 (+0),
- средств ПВО – 1 027 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 20 685 (+85),
- крылатых ракет – 2 947 (+4),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 31 891 (+98),
- специальной техники – 3 662 (+0).
Ситуация на фронте
Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких фронтах, включая районы Покровска, Курахово и Донецкой области.
На юге украинские силы отбили позиции в западной Запорожской области, тогда как российские войска продолжают наступление на Днепровском направлении.
Ситуация на фронте остается сложной, с ограниченными успехами для российских войск в некоторых регионах.
В Сочи прогремели взрывы
В Сочи ночью 21 декабря зафиксировали от 7 до 10 взрывов, которые слышали в районе Лазаревское и Туапсе, сработала противовоздушная оборона.
Российское минобороны заявило об уничтожении 19 беспилотников, в частности над Белгородской, Воронежской областями, Черным морем, Курской областью и Краснодарским краем.
Россия запустила "Шахеды"
В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.