Украина противостоит полномасштабной агрессии России 1032 дня. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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07:29, 21 декабря

Обновленная статистика потерь врага

Потери врага на 21 декабря 2024 года

  • личного состава – около 772 280 (+1860),
  • танков – 9 594 (+10),
  • боевых бронированных машин – 19 841 (+18),
  • артиллерийских систем – 21 252 (+32),
  • РСЗВ – 1 256 (+0),
  • средств ПВО – 1 027 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 20 685 (+85),
  • крылатых ракет – 2 947 (+4),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 31 891 (+98),
  • специальной техники – 3 662 (+0).
07:19, 21 декабря

Ситуация на фронте

Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких фронтах, включая районы Покровска, Курахово и Донецкой области.

На юге украинские силы отбили позиции в западной Запорожской области, тогда как российские войска продолжают наступление на Днепровском направлении.

Ситуация на фронте остается сложной, с ограниченными успехами для российских войск в некоторых регионах.

07:18, 21 декабря

В Сочи прогремели взрывы

В Сочи ночью 21 декабря зафиксировали от 7 до 10 взрывов, которые слышали в районе Лазаревское и Туапсе, сработала противовоздушная оборона.

Российское минобороны заявило об уничтожении 19 беспилотников, в частности над Белгородской, Воронежской областями, Черным морем, Курской областью и Краснодарским краем.

07:16, 21 декабря

Россия запустила "Шахеды"

В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.