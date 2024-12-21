07:18, 21 декабря

В Сочи ночью 21 декабря зафиксировали от 7 до 10 взрывов, которые слышали в районе Лазаревское и Туапсе, сработала противовоздушная оборона.

Российское минобороны заявило об уничтожении 19 беспилотников, в частности над Белгородской, Воронежской областями, Черным морем, Курской областью и Краснодарским краем.