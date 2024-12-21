Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії 1032 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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07:29, 21 грудня

Оновлена статистика втрат ворога

Втрати ворога на 21 грудня 2024

  • особового складу – близько 772 280 (+1860),
  • танків – 9 594 (+10),
  • бойових броньованих машин – 19 841 (+18),
  • артилерійських систем – 21 252 (+32),
  • РСЗВ – 1 256 (+0),
  • засобів ППО – 1 027 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 685 (+85),
  • крилатих ракет – 2 947 (+4),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31 891 (+98),
  • спеціальної техніки – 3 662 (+0).
07:19, 21 грудня

Ситуація на фронті

Російські війська продовжують наступальні дії на кількох фронтах, включаючи райони Покровська, Курахового та Донецької області.

На півдні українські сили відбили позиції в західній Запорізькій області, тоді як російські війська продовжують наступ на Дніпровському напрямку.

Ситуація на фронті залишається складною, з обмеженими успіхами для російських військ у деяких регіонах.

07:18, 21 грудня

У Сочі прогриміли вибухи

У Сочі вночі 21 грудня зафіксували від 7 до 10 вибухів, які чули в районі Лазаревське та Туапсе, спрацювала протиповітряна оборона.

Російське міноборони заявило про знищення 19 безпілотників, зокрема над Бєлгородською, Воронезькою областями, Чорним морем, Курською областю та Краснодарським краєм.

07:16, 21 грудня

Росія запустила "Шахеди"

У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.