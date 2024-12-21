Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії 1032 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Оновлена статистика втрат ворога
Втрати ворога на 21 грудня 2024
- особового складу – близько 772 280 (+1860),
- танків – 9 594 (+10),
- бойових броньованих машин – 19 841 (+18),
- артилерійських систем – 21 252 (+32),
- РСЗВ – 1 256 (+0),
- засобів ППО – 1 027 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 685 (+85),
- крилатих ракет – 2 947 (+4),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 891 (+98),
- спеціальної техніки – 3 662 (+0).
Ситуація на фронті
Російські війська продовжують наступальні дії на кількох фронтах, включаючи райони Покровська, Курахового та Донецької області.
На півдні українські сили відбили позиції в західній Запорізькій області, тоді як російські війська продовжують наступ на Дніпровському напрямку.
Ситуація на фронті залишається складною, з обмеженими успіхами для російських військ у деяких регіонах.
У Сочі прогриміли вибухи
У Сочі вночі 21 грудня зафіксували від 7 до 10 вибухів, які чули в районі Лазаревське та Туапсе, спрацювала протиповітряна оборона.
Російське міноборони заявило про знищення 19 безпілотників, зокрема над Бєлгородською, Воронезькою областями, Чорним морем, Курською областю та Краснодарським краєм.
Росія запустила "Шахеди"
У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.