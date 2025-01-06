11:01, 6 января

Украинский лидер подчеркнул, с Путиным можно говорить только с позиции силы. Искать в российском диктаторе желание к миру очень наивно. Переговоры ради переговоров – это ошибка.

Вы говорите: "Ну надо же разговаривать". Слушайте, нужно быть в сильной позиции и не разговаривать, а заканчивать войну. Это возможно в формате диалога, а кто же против? Надо быть в сильной позиции, и чтобы тот, кто напротив вас, этого хотел. Вы думаете он хочет закончить войну? Я не хочу обидеть, но это очень наивно,

– объяснил Зеленский.