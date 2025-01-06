Какая ситуация на фронте сегодня, об успехах Сил обороны, потерях врага и новых военных преступлениях россиян, главных новостях 6 января, – сообщает 24 Канал.
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МАГАТЭ зафиксировало взрывы возле Запорожской АЭС
Сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на оккупированной ЗАЭС, 5 января зафиксировали 2 громких взрыва. Они прозвучали в то время, когда поступило сообщение об атаке беспилотника на учебно-тренировочный центр станции.
В агентстве заявили, что это стало еще одной угрозой ядерной безопасности на крупнейшей АЭС Европы.
Оккупанты заходят в городскую застройку Курахово
ОСГВ "Хортица" сообщает, что на Кураховском направлении враг проводит штурмовые действия в городской застройке Курахово, в направлении Петропавловки и Дачного. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп агрессора, пытающихся инфильтроваться в наши боевые порядки.
Хочет ли Путин закончить войну: Зеленский расставил все точки над "і"
Украинский лидер подчеркнул, с Путиным можно говорить только с позиции силы. Искать в российском диктаторе желание к миру очень наивно. Переговоры ради переговоров – это ошибка.
Вы говорите: "Ну надо же разговаривать". Слушайте, нужно быть в сильной позиции и не разговаривать, а заканчивать войну. Это возможно в формате диалога, а кто же против? Надо быть в сильной позиции, и чтобы тот, кто напротив вас, этого хотел. Вы думаете он хочет закончить войну? Я не хочу обидеть, но это очень наивно,
– объяснил Зеленский.
Позиции в Курской области критичны на переговорах, – Блинкен
Госсекретарь США заявил, что позиция украинских сил на Курщине является критической для любых потенциальных переговоров.
Безусловно, это то, что повлияет на любые переговоры, которые могут состояться в ближайший год,
– подчеркнул Энтони Блинкен.
Рейнджеры ССО комплексно уничтожают врагов на Курщине
Снайперы, инженеры, артиллеристы, пилоты дронов и рейнджеры 6-го полка ежедневно уничтожают врагов и их технику в Курской области.
В ССО показали кадры свежей боевой работы групп 6-го полка Рейнджер на Курщине, что досрочно завершила бесславный путь многих российских и северокорейских военных. У врагов нет шансов, когда вблизи Рейнджеры ССО.
Как Рейнджеры ССО уничтожают российских захватчиков: смотрите видео
Почти треть северокорейцев, прибывших воевать в Россию, уже уничтожены, – Зеленский
Президент рассказал, что в Россию уже прибыли 12 тысяч северокорейцев. Из них 3800 были убиты или ранены в боях против наших защитников.
В то же время украинский лидер подчеркнул, что Северная Корея потенциально может отправить в Россию еще больше военных.
Они могут привести еще 30 – 40 тысяч, а могут и 500. Они могут привести много людей,
– заявил Зеленский.
В ISW рассказали об успехах Сил обороны на Курщине
Аналитики отмечают, по меньшей мере в 3 районах Силы обороны возобновили наступательные операции на Курщине. Украинским военным удалось достичь тактических успехов.
Также ISW пишет, что на геолокационных кадрах от 5 января можно увидеть, что ВСУ продвинулись на юго-запад и юг от Бердина и вошли в южную часть населенного пункта.
Какие последствия атаки "Шахедами" на Киевщину
В ОВА заявили, что вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.
В результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены 2 частных дома и автомобиль. Однако повреждения зданий незначительны.
Россияне обстреляли Николаевскую область
Вечером 5 января враг направил по области крылатую ракету, предварительно, Х-59. Результата не имел.
Оккупанты нанесли 12 ударов дронами типа FPV и осуществили артиллерийский обстрел по территории Куцурубской общины. В результате одного из обстрелов в Дмитровке поврежден частный дом. Пострадавших нет.
В 14:54 и 18:03 враг ударил дронами FPV по Очакову. Пострадавших нет.
На Киевщине в результате обстрела повреждена контактная сеть железной дороги
На Киевщине была повреждена контактная сеть железной дороги. Ее уже восстановили. Впрочем, некоторые рейсы могут до сих пор следовать с задержками
Также в результате российской атаки получили повреждения частные дома, авто и линия электропередач. Пострадавших нет.
На Херсонщине есть жертва и 13 раненых в результате российских атак
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 40 населенных пунктов Херсонской области
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области. Оккупанты повредили 2 многоэтажки и 15 частных домов. Также изуродовали хозяйственную постройку и частные автомобили.
В результате российской агрессии один человек погиб, еще 13 – получили ранения.
Россияне атаковали Никопольщину
Этой ночью оккупанты полдесятка раз атаковали Никопольщину артиллерией. Запустили по району также дрон-камикадзе.
Агрессор терроризировал Никополь, Покровскую и Марганецкую общины. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Вечером и ночью на Днепропетровщине работали силы ПВО. В общем защитники неба сбили 5 вражеских дронов.
Силы обороны ликвидировали еще 1550 оккупантов
За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1550 оккупантов. Россия уже потеряла в полномасштабной войне более 798 тысяч бойцов.
Потери врага на 6 января / Инфографика Генштаба ВСУ
Оккупанты жалуются на атаку дронов
Российские захватчики заявили о якобы "сбивании" 12 беспилотников. Большинство – в Курской области.
Украинские войска возобновили наступательные действия в Курской области, – ISW
Аналитики отметили, что Силы обороны 5 января провели масштабные наступательные действия в Курской области на нескольких направлениях, достигнув тактических успехов.
Геолокационные данные свидетельствуют о продвижении ВСУ. Между тем российские источники обеспокоены возможным развертыванием большего наступления.
ВСУ атаковали в Курской области: обзор фронта от ISW
Аналитики отметили, что Силы обороны возобновили наступательные действия по меньшей мере на 3 участках в пределах Курской области и осуществили тактическое продвижение 5 января.
Также украинские защитники недавно восстановили позиции вблизи Часового Яра.
Российские захватчики продолжили наступление к югу от Покровска и продвинулись на восток от города. Кроме того, продвинулись в направлении Курахово.
Оккупанты продвинулись в Торецке: обновленная карта Deep State
Deep State пишет, что российские захватчики продвинулись в Торецке, Зеленом, Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного.
На Курщине россияне проводят наступление на 3 населенных пункта, – Deep State
Аналитики отметили, что на Курщине враг проводит наступление на Малую Локню, Свердликово и Леонидовку.
В Черкассах и на окраинах города взрывы
В Черкасской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о движении российских дронов.
Зеленский объяснил ситуацию с выборами и ответил, когда состоятся
Президент отметил, что выборы состоятся сразу после окончания военного положения. Это по закону. Чтобы провести их во время войны, парламентариям надо собраться и менять законодательство.
Но это будет очень трудно, потому что общество против,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
На Киевщине работает ПВО
В ОВА сообщили, что зафиксировано движение вражеских беспилотников. Работают силы ПВО.