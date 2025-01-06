Яка ситуація на фронті сьогодні, про успіхи Сил оборони, втрати ворога й нові воєнні злочини росіян, головні новини 6 січня, – повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Росіяни бідкаються на контратаки ЗСУ у Курській області: що відомо на цей час
ЗСУ атакували в Курській області: огляд фронту від ISW
Аналітики зазначили, що Сили оборони відновили наступальні дії щонайменше на 3 ділянках в межах Курської області та здійснили тактичне просування 5 січня.
Також українські захисники нещодавно відновили позиції поблизу Часового Яру.
Російські загарбники продовжили наступ на південь від Покровська та просунулися на схід від міста. Окрім того, просунулися в напрямку Курахового.
Окупанти просунулися в Торецьку: оновлена мапа Deep State
Deep State пише, що російські загарбники просунулися в Торецьку, Зеленому, Петропавлівці, біля Воздвиженки, Баранівки та Піщаного.
На Курщині росіяни проводять наступ на 3 населені пункти, – Deep State
Аналітики зазначили, що на Курщині ворог проводить наступ на Малу Локню, Свердлікове та Леонідівку.
У Черкасах і на околицях міста вибухи
На Черкащині прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про рух російських дронів.
Зеленський пояснив ситуацію з виборами та відповів, коли відбудуться
Президент зазначив, що вибори відбудуться одразу після закінчення воєнного стану. Це за законом. Аби провести їх під час війни, парламентарям треба зібратися та змінювати законодавство.
Але це буде дуже важко, тому що суспільство проти,
– підкреслив Володимир Зеленський.
На Київщині працює ППО
В ОВА повідомили, що зафіксовано рух ворожих безпілотників. Працюють сили ППО.