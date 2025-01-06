Яка ситуація на фронті сьогодні, про успіхи Сил оборони, втрати ворога й нові воєнні злочини росіян, головні новини 6 січня, – повідомляє 24 Канал.

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05:15, 6 січня

ЗСУ атакували в Курській області: огляд фронту від ISW

Аналітики зазначили, що Сили оборони відновили наступальні дії щонайменше на 3 ділянках в межах Курської області та здійснили тактичне просування 5 січня.

Також українські захисники нещодавно відновили позиції поблизу Часового Яру.

Російські загарбники продовжили наступ на південь від Покровська та просунулися на схід від міста. Окрім того, просунулися в напрямку Курахового.

01:37, 6 січня

Окупанти просунулися в Торецьку: оновлена мапа Deep State

Deep State пише, що російські загарбники просунулися в Торецьку, Зеленому, Петропавлівці, біля Воздвиженки, Баранівки та Піщаного.

01:07, 6 січня

На Курщині росіяни проводять наступ на 3 населені пункти, – Deep State

Аналітики зазначили, що на Курщині ворог проводить наступ на Малу Локню, Свердлікове та Леонідівку.

00:28, 6 січня

У Черкасах і на околицях міста вибухи

На Черкащині прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про рух російських дронів.

00:06, 6 січня

Зеленський пояснив ситуацію з виборами та відповів, коли відбудуться

Президент зазначив, що вибори відбудуться одразу після закінчення воєнного стану. Це за законом. Аби провести їх під час війни, парламентарям треба зібратися та змінювати законодавство.

Але це буде дуже важко, тому що суспільство проти,
– підкреслив Володимир Зеленський.

00:01, 6 січня

На Київщині працює ППО

В ОВА повідомили, що зафіксовано рух ворожих безпілотників. Працюють сили ППО.