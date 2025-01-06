00:06, 6 січня

Президент зазначив, що вибори відбудуться одразу після закінчення воєнного стану. Це за законом. Аби провести їх під час війни, парламентарям треба зібратися та змінювати законодавство.

Але це буде дуже важко, тому що суспільство проти,

– підкреслив Володимир Зеленський.