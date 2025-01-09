07:25, 9 января

По состоянию на вечер 8 января министр обороны Украины Умеров уже в Германии и начал первые встречи. В четверг, 9 января, ожидается прибытие Владимира Зеленского. У него запланированы переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих

Ключевое для Украины – продолжить усиливать нашу ПВО, дать Украине возможность как минимум отогнать от наших городов, от наших границ российскую военную авиацию,

– акцентировал он.

Также на "Рамштайн" будут обсуждать, как украинские оборонные коалиции продолжат работать в 2025 году.

В Пентагоне ранее сообщали, что цель нынешнего заседания – разработка дорожной карты для укрепления обороноспособности Украины, которая позволит создать сдерживающие силы до 2027 года.