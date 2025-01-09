О ситуации на фронте, потери врага, заявления украинских и западных чиновников и другие события, произошедшие в течение этих суток, в своем материале информирует 24 Канал.

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Что произошло в течение суток 9 января: новости

07:25, 9 января

Что нужно знать перед "Рамштайном"

По состоянию на вечер 8 января министр обороны Украины Умеров уже в Германии и начал первые встречи. В четверг, 9 января, ожидается прибытие Владимира Зеленского. У него запланированы переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих

Ключевое для Украины – продолжить усиливать нашу ПВО, дать Украине возможность как минимум отогнать от наших городов, от наших границ российскую военную авиацию,
– акцентировал он.

Также на "Рамштайн" будут обсуждать, как украинские оборонные коалиции продолжат работать в 2025 году.

В Пентагоне ранее сообщали, что цель нынешнего заседания – разработка дорожной карты для укрепления обороноспособности Украины, которая позволит создать сдерживающие силы до 2027 года.

07:15, 9 января

Количество раненых после удара россиян по Запорожью 8 января возросло до 109 человек.

04:23, 9 января

Обновление DeepState

Враг продвинулся в Торецке, Песчаном, возле Воздвиженки, Барановки, Соленого, Славянки, Петропавловки, Новоелизаветовки и Курахово, сообщает DeepState. Уточняется линия соприкосновения на Курщине.

03:17, 9 января

В России под атакой дронов побывал Славянск-на-Кубани, последствия пока не известны.