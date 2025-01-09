Про ситуацію на фронті, втрати ворога, заяви українських й західних посадовців і інші події, що сталися протягом цієї доби, у своєму матеріалі інформує 24 Канал.

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Що відбулося протягом доби 9 січня: новини

04:23, 9 січня Ворог просунувся в Торецьку, Піщаному, біля Воздвиженки, Баранівки, Солоного, Слов'янки, Петропавлівки, Новоєлизаветівки та Курахового, повідомляє DeepState. Уточнюється лінія зіткнення на Курщині.