Про ситуацію на фронті, втрати ворога, заяви українських й західних посадовців і інші події, що сталися протягом цієї доби, у своєму матеріалі інформує 24 Канал.
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Що відбулося протягом доби 9 січня: новини
04:23, 9 січня
Ворог просунувся в Торецьку, Піщаному, біля Воздвиженки, Баранівки, Солоного, Слов'янки, Петропавлівки, Новоєлизаветівки та Курахового, повідомляє DeepState. Уточнюється лінія зіткнення на Курщині.
03:17, 9 січня
У Росії під атакою дронів побував Слов'янськ-на-Кубані, наслідки поки не відомі.