06:26, 14 января

В Саратовской области, в частности в Энгельсе, произошла массированная атака дронов, что повлекло более 10 взрывов и повреждения на промышленном предприятии и нефтебазе.

Всего известно о более 20 дронов, которые атаковали область, некоторые из них летели в направлении Саратова, а другие - Энгельса.