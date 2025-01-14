Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 10556 днів. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Дрони атакували також завод в Казані
У Казані 14 січня дрони вдарили по хімічному заводу "Оргсинтез", який спеціалізується на виробництві хімічних речовин. На території підприємства спалахнула пожежа.
У Саратовській області, зокрема в Енгельсі, відбулася масована атака дронів, що спричинило понад 10 вибухів і пошкодження на промисловому підприємстві та нафтобазі.
Усього відомо про понад 20 дронів, які атакували область, деякі з них летіли в напрямку Саратова, а інші - Енгельса.
- Сили оборони України відновили положення у Шевченку, що в Покровському районі.
- Росіяни могли окупувати Зелене, що розташоване приблизно за 9 кілометрів від Покровська.
- Ворог просувається в Торецьку, Піщаному, Ясеновому, Новому Комарі, біля Воздвиженки, Удачного, Успенівки, Новоєлизаветівки, Слов'янки, Нескучного та Андріївки.
Дрони атакують Тульську область Росії
Вночі окупанти повідомили про атаку дронів. Зокрема, в місті Алексін Тульської області прогриміла серія вибухів. За словами губернатора, внаслідок атаки нібито пошкоджено кілька автомобілів і господарських будівель та розбито вікна в житловому буднику.
Після опівночі тривала ліквідація наслідків прильоту КАБ у сумах. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт міської інфраструктури. Попередньо, постраждалих немає,
Ситуація в Покровську і Мирнограді залишається контрольованою, - ОСУВ "Хортиця"
Російські окупанти намагаються обійти Покровськ та Мирноград. До траси, яка веде на Дніпропетровщину росіянам залишилося пройти трохи менше, ніж 7 кілометрів.