06:26, 14 січня

У Саратовській області, зокрема в Енгельсі, відбулася масована атака дронів, що спричинило понад 10 вибухів і пошкодження на промисловому підприємстві та нафтобазі.

Усього відомо про понад 20 дронів, які атакували область, деякі з них летіли в напрямку Саратова, а інші - Енгельса.