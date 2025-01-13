Військовий експерт Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу заявив, що Курська операція мала дві основні цілі, і обидві досягнуті. Перша — військова: операція мала відволікти сили Збройних сил Росії з інших напрямків.

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"Я не впевнений, що війська будуть перекидати, наприклад, із Покровська чи з півдня України, але перекидання з Харківщини є цілком реальним," – сказав Павло Нарожний.

Важливий інформаційний меседж

Друга ціль – невійськова, а інформаційна. Україна здійснює тиск на росіян і демонструє продовження наступу, попри всі спроби Росії відкинути ЗСУ.

Росія цього зробити не може, і загальний інформаційний фон свідчить, що Україна наступає на Курському напрямку,

– додав він.

Нарожний також зазначив, що важливим є інформаційний меседж, який поширився у західних ЗМІ. Він полягає в тому, що Україна веде наступальні дії. Це має велике значення з огляду на політичну ситуацію у США: 20 січня Дональд Трамп має обійняти посаду в Овальному кабінеті.

"Його точка зору полягає в тому, що в України великі проблеми, але реальність інша. Росія не контролює ситуацію навіть на власній території, не кажучи вже про те, щоб тиснути на територію України," — зазначив Павло Нарожний.

ЗСУ просунулися на кілька кілометрів

Він додав, що не може підтвердити інформацію про те, що росіяни намагаються оточити село Журавка, яке розташоване на кордоні з Росією. Він вважає, що якби просування на цьому напрямку було зафіксовано, про це повідомила б Державна прикордонна служба України.

5 січня Україна розпочала наступ на Курському напрямку. На початку операції ЗСУ вдалося просунутися на кілька кілометрів.

"Це свідчить про те, що було прорвано першу та другу лінії оборони, і наші війська зайшли досить глибоко. Однак після цього нової інформації з Курської області не надходило. Ми знаємо лише, що на лівому фланзі противник почав тиснути силами корейських військових," – підсумував Павло Нарожний.