Украина противостоит полномасштабной агрессии России 1064 дня. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Последствия удара по Николаеву
В результате удара был частично разрушен мансардный этаж многоквартирного дома. Пожар в квартире на шестом этаже, которая охватила площадь 100 квадратных метров ликвидировали. Из дома эвакуировали 200 человек, пока все вернулись в свои дома.
Спасатели также ликвидировали пожар, который охватил 1 тысячу квадратных метров. Во время атаки были повреждены двери и окна в челночном кооперативе.
Ситуация на фронте
Силы Обороны Украины делают все возможное для того, чтобы сдерживать врага. В частности, нашим военным удалось отбросили противника у Шевченко и Удачного.
В то же время Россия все еще продвигается. Свое внимание враг сосредоточил на восточных направлениях фронта. Враг продвинулся в Великой Новоселке. Бои там продолжаются уже некоторое время.
Кроме этого, продвижения также зафиксировали у Воздвиженки, Славянки и Серебряного.
Если начинать говорить с Путиным на равных, это проигрыш для Украины, –Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией должны происходить только при участии Украины, и без этого они будут проигрышными.
Украина не признает оккупированные территории, и Зеленский отметил необходимость говорить с Путиным с позиции силы.
Окончание войны в Украине станет официальной политикой США
Марко Рубио подтвердил, что основной целью политики США станет завершение войны в Украине. По его словам, это возможно только через дипломатические усилия, которые обеспечат безопасность Украины и региона.
Он также подчеркнул важность дипломатии для решения конфликтов.