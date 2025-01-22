07:21, 22 января

В результате удара был частично разрушен мансардный этаж многоквартирного дома. Пожар в квартире на шестом этаже, которая охватила площадь 100 квадратных метров ликвидировали. Из дома эвакуировали 200 человек, пока все вернулись в свои дома.

Спасатели также ликвидировали пожар, который охватил 1 тысячу квадратных метров. Во время атаки были повреждены двери и окна в челночном кооперативе.