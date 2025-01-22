07:21, 22 січня

Внаслідок удару було частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу в квартирі на шостому поверсі, яка охопила площу 100 квадратних метрів ліквідували. З будинку евакуювали 200 людей, наразі всі повернулися у свої оселі.

Рятувальники також ліквідували пожежу, яка охопила 1 тисячу квадратних метрів. Під час атаки були пошкоджені двері та вікна у човниковому кооперативі.