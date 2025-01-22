Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії 1064 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Наслідки удару по Миколаєву
Внаслідок удару було частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу в квартирі на шостому поверсі, яка охопила площу 100 квадратних метрів ліквідували. З будинку евакуювали 200 людей, наразі всі повернулися у свої оселі.
Рятувальники також ліквідували пожежу, яка охопила 1 тисячу квадратних метрів. Під час атаки були пошкоджені двері та вікна у човниковому кооперативі.
Ситуація на фронті
Сили Оборони України роблять все можливе для того, аби стримувати ворога. Зокрема, нашим військовим вдалося відкинули противника біля Шевченко та Удачного.
Водночас Росія все ще просувається. Свою увагу ворог зосередив на східних напрямках фронту. Ворог просунувся у Великій Новосілці. Бої там тривають вже певний час.
Крім цього, просування також зафіксували біля Воздвиженки, Слов'янки та Срібного.
Якщо починати говорити з Путіним на рівних, це програш для України, – Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що переговори з Росією мають відбуватися лише за участі України, і без цього вони будуть програшними.
Україна не визнає окуповані території, і Зеленський наголосив на необхідності говорити з Путіним з позиції сили.
Закінчення війни в Україні стане офіційною політикою США
Марко Рубіо підтвердив, що основною метою політики США стане завершення війни в Україні. За його словами, це можливо лише через дипломатичні зусилля, які забезпечать безпеку України та регіону.
Він також підкреслив важливість дипломатії для розв'язання конфліктів.