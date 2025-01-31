О последствиях вражеских ударов, ситуации на фронте и главных событиях дня – читайте в хронологии 24 Канала.
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Солдат КНДР могли отозвать с линии фронта
По словам украинских и американских официальных лиц, солдаты Северной Корей были выведены с линии фронта после того, как понесли серьезные потери. Отмечается, что корейцев не видели на войне около двух недель.
Американские чиновники предполагают, что решение о выводе солдат КНДР с фронта может быть не постоянным.
Вполне возможно, по их словам, что северокорейцы могут вернуться после дополнительного обучения или после того, как россияне найдут новые способы их развертывания, чтобы избежать таких больших потерь,
– акцентируют в NYT.
В Волгограде дроны атаковали НПЗ
31 января Волгоградская область была атакована дронами. В частности есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойла".
Война не завершится выполнением всех целей одной из сторон, госсекретарь США Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что война между Украиной и Россией не завершится достижением всех целей одной из сторон конфликта.
Это (война – 24 Канал) не закончится с максималистскими целями одной из сторон, придется выполнить много тяжелой работы. Я думаю, что только США под руководством президента Трампа могут сделать это возможным, но это будет нелегко и потребует определенного времени,
– заявил Рубио.
Силы обороны восстановили позиции возле Удачного
В DeepState сообщили, что россияне оккупировали Новоандреевку и имеют продвижение в районе Нелиповцев, Котлиного и у Шевченко.
В то же время Силы обороны восстановили позиции у Удачного в Донецкой области.