06:27, 31 января

По словам украинских и американских официальных лиц, солдаты Северной Корей были выведены с линии фронта после того, как понесли серьезные потери. Отмечается, что корейцев не видели на войне около двух недель.

Американские чиновники предполагают, что решение о выводе солдат КНДР с фронта может быть не постоянным.

Вполне возможно, по их словам, что северокорейцы могут вернуться после дополнительного обучения или после того, как россияне найдут новые способы их развертывания, чтобы избежать таких больших потерь,

– акцентируют в NYT.