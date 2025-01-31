06:27, 31 січня

За словами українських та американських офіційних осіб, солдати Північної Корей були виведені з лінії фронту після того, як зазнали серйозних втрат. Зазначається, що корейців не бачили на війні близько двох тижнів.

Американські чиновники припускають, що рішення про виведення солдатів КНДР з фронту може бути не постійним.

Цілком можливо, за їхніми словами, що північнокорейці можуть повернутися після додаткового навчання або після того, як росіяни знайдуть нові способи їх розгортання, щоб уникнути таких великих втрат,

– акцентують у NYT.