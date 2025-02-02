00:24, 2 февраля

Российские пропагандисты традиционно пытаются обвинить Украину в ударе по трехэтажному зданию бывшего интерната в Судже, где находилось 86 гражданских лиц местного населения и пункта Национальной полиции Украины с 4 полицейскими.

Не получится! Есть неопровержимые доказательства и результаты объективного контроля, что удар осуществлен российской тактической авиацией,

– подчеркнули Воздушные силы.

Также показали скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы.

Россия ударила по Судже / Скриншоты Воздушных сил