Про наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, нові воєнні злочини російських загарбників – повідомляє 24 Канал.
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Росія влучила в цивільне підприємство у Харкові
Окупанти завдали удару безпілотником по цивільному підприємству у Слобідському районі, яке займалося виготовлення одягу.
Внаслідок вибуху зайнялася пожежа площею близько 2000 квадратних метрів
Яка ситуація на фронті: огляд ISW
Сили оборони просунулися на півночі Торецька.
Аналітики ISW пишуть, що агресор просунувся в районі Часового Яру, Покровська, а також на Новопавлівському, Харківському, Куп'янському й Гуляйпільському напрямках.
Окупанти просунулися на Покровському напрямку
За даними аналітиків DeepState, ворог просунувся біля Воздвиженки, Котлиного та Андріївки.
Окупанти атакували "Шахедом" Сумщину
Сьогодні вночі ворог атакував "Шахедом" Садівську громаду. За попередньою інформацією жертв і постраждалих немає.
Пошкоджені житлові будинки, зокрема, вікна, фасади, покрівлі. На місці прильоту працюють відповідні служби
Удар по інтернату в Суджі: Повітряні сили довели, що атакувала Росія
Російські пропагандисти традиційно намагаються звинуватити Україну в ударі по триповерховому будинку колишнього інтернату в Суджі, де перебувало 86 цивільних осіб місцевого населення та пункту Національної поліції України з 4 поліцейськими.
Не вийде! Є беззаперечні докази та результати об'єктивного контролю, що удар здійснено російською тактичною авіацією,
– наголосили Повітряні сили.
Також показали скриншоти з системи "Віраж-планшет" із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби.
Росія вдарила по Суджі / Скриншоти Повітряних сил
Вибухи на Київщині
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.