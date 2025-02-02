00:24, 2 лютого

Російські пропагандисти традиційно намагаються звинуватити Україну в ударі по триповерховому будинку колишнього інтернату в Суджі, де перебувало 86 цивільних осіб місцевого населення та пункту Національної поліції України з 4 поліцейськими.

Не вийде! Є беззаперечні докази та результати об'єктивного контролю, що удар здійснено російською тактичною авіацією,

– наголосили Повітряні сили.

Також показали скриншоти з системи "Віраж-планшет" із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби.

Росія вдарила по Суджі / Скриншоти Повітряних сил