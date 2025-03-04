24 Канал пересказывает главные заявления США и Европы относительно войны в Украине и Владимира Зеленского, решения украинской власти и, конечно, события на фронте.
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Хронология 1105 дня войны
06:40, 4 марта
США заявили о прекращении всей военной помощи Украине
Это продлится, пока Трамп "не решит, что Киев готов к миру".
Вечером 4 марта президент США должен выступить, вероятно, он уточнит свою позицию.
06:30, 4 марта
Дроны атаковали Сызранский НПЗ
Там был пожар. Завод имеет мощность переработки 8,9 миллионов тонн нефти в год, что делает его одним из средних по размерам НПЗ в России.
06:15, 4 марта
Ночные обстрелы "Шахедами"
- В Сумах некоторые районы обесточены, повреждена детская больница.
- В части Одессы исчезли свет и тепло, повреждены дома.
- В Харькове также слышали взрывы.