24 Канал пересказывает главные заявления США и Европы относительно войны в Украине и Владимира Зеленского, решения украинской власти и, конечно, события на фронте.

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Хронология 1105 дня войны

06:40, 4 марта США заявили о прекращении всей военной помощи Украине Это продлится, пока Трамп "не решит, что Киев готов к миру". Вечером 4 марта президент США должен выступить, вероятно, он уточнит свою позицию.

06:30, 4 марта Дроны атаковали Сызранский НПЗ Там был пожар. Завод имеет мощность переработки 8,9 миллионов тонн нефти в год, что делает его одним из средних по размерам НПЗ в России.