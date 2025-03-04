24 Канал переповідає головні заяви США та Європи щодо війни в Україні та Володимира Зеленського, рішення української влади та, звісно, події на фронті.

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Хронологія 1105 дня війни

06:40, 4 березня США заявили про припинення всієї військової допомоги Україні Це триватиме, доки Трамп "не вирішить, що Київ готовий до миру". Увечері 4 березня президент США має виступити, імовірно, він уточнить свою позицію.

06:30, 4 березня Дрони атакували Сизранський НПЗ Там була пожежа. Завод має потужність перероблення 8,9 мільйона тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у Росії.