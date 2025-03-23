О новых военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене – сообщает 24 Канал.
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Взрывы в России: оккупанты жалуются на атаку БПЛА в Волгограде и Астрахани
Беспилотники атаковали военные объекты на территории России. Взрывы прогремели, в частности, в Волгоградской и Астраханской областях.
В Киеве есть жертвы в результате российской атаки
В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки на Киев погибли 2 человека.
В Днепровском районе ликвидирован пожар площадью 100 квадратных метров на верхних этажах девятиэтажки с распространением на кровлю. Погибла женщина. Эвакуированы из дома 27 человек.
По другому адресу на 6-м этаже 16-этажного дома повреждено окно, пол и потолок одной из квартир.
В Подольском районе ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров на 20-м этаже 25-этажного жилого дома.
В Голосеевском продолжается ликвидация пожара 4-этажного офисно-складского здания на площади 2000 квадратных метров. Ликвидировано возгорание жилого вагончика и грузовых автомобилей на площади 60 квадратных метров. Погиб человек.
В Деснянском районе возгорание на открытой территории в лесополосе. В Шевченковском повреждены 2 легковых автомобиля.
Россияне остановили продвижение в Курской области, но имели успех у Покровска: отчет ISW
Аналитики пишут, что продвижение россиян в Курской области остановилось. Впрочем, враг имел успех на других направлениях, в частности, Покровском, где украинские силы также контратаковали.
Киев массированно атаковали "Шахеды": есть разрушения и пострадавшие
В Днепровском районе обломки БПЛА повредили жилой дом. Произошел пожар на верхних этажах. Также обломки упали на нежилое помещение заведения питания.
В Голосеевском районе обломки упали в промзону. В Подольском упали на многоэтажку, там также был пожар на верхнем этаже.
В результате российской атаки пострадали 7 человек. Одного из них госпитализировали.
Если будет мирное соглашение, то Украина не станет членом НАТО, – Виткофф
Спецпосланник президента США по вопросам России Стив Уиткофф заявил, что Украина не сможет присоединиться к НАТО из-за позиции как Вашингтона, так и Москвы.