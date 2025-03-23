02:09, 23 марта

В Днепровском районе обломки БПЛА повредили жилой дом. Произошел пожар на верхних этажах. Также обломки упали на нежилое помещение заведения питания.

В Голосеевском районе обломки упали в промзону. В Подольском упали на многоэтажку, там также был пожар на верхнем этаже.

В результате российской атаки пострадали 7 человек. Одного из них госпитализировали.