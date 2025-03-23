Про нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені – повідомляє 24 Канал.
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Вибухи в Росії: окупанти скаржаться на атаку БпЛА у Волгограді та Астрахані
Безпілотники атакували військові об'єкти на території Росії. Вибухи прогриміли, зокрема, у Волгоградській і Астраханській областях.
У Києві є жертви внаслідок російської атаки
У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки на Київ загинули 2 людей.
У Дніпровському районі ліквідовано пожежу площею 100 квадратних метрів на верхніх поверхах дев'ятиповерхівки з розповсюдженням на покрівлю. Загинула жінка. Евакуйовано з будинку 27 осіб.
За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир.
У Подільському районі ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку.
У Голосіївському триває ліквідація пожежі 4-поверхової офісно-складської будівлі на площі 2000 квадратних метрів. Ліквідовано загоряння житлового вагончика та вантажних автомобілів на площі 60 квадратних метрів. Загинула людина.
У Деснянському районі загоряння на відкритій території в лісосмузі. У Шевченківському пошкоджені 2 легкових автомобілі.
Росіяни зупинили просування у Курській області, але мали успіх біля Покровська: звіт ISW
Аналітики пишуть, що просування росіян у Курській області зупинилося. Втім, ворог мав успіх на інших напрямках, зокрема, Покровському, де українські сили також контратакували.
Київ масовано атакували "Шахеди": є руйнування й постраждалі
У Дніпровському районі уламки БпЛА пошкодили житловий будинок. Сталася пожежа на верхніх поверхах. Також уламки впали на нежитлове приміщення закладу харчування.
У Голосіївському районі уламки впали у промзону. У Подільському впали на багатоповерхівку, там також була пожежа на верхньому поверсі.
Внаслідок російської атаки постраждали 7 людей. Одного з них госпіталізували.
Якщо буде мирна угода, то Україна не стане членом НАТО, – Віткофф
Спецпосланець президента США з питань Росії Стів Віткофф заявив, що Україна не зможе приєднатися до НАТО через позицію як Вашингтона, так і Москви.