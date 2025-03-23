02:09, 23 березня

У Дніпровському районі уламки БпЛА пошкодили житловий будинок. Сталася пожежа на верхніх поверхах. Також уламки впали на нежитлове приміщення закладу харчування.

У Голосіївському районі уламки впали у промзону. У Подільському впали на багатоповерхівку, там також була пожежа на верхньому поверсі.

Внаслідок російської атаки постраждали 7 людей. Одного з них госпіталізували.