О главных новостях 1240 дня полномасштабной войны, – ситуации на фронте, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.
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Украинские защитники взяли в плен российских десантников 98 дивизии, которую считают "элитой" российской армии. Оккупантов захватили в Часовом Яру Донецкой области. В окрестностях Москвы прогремели взрывы. Россияне жалуются на дроны, громкие звуки и вспышки в небе. В аэропорту Внуково начали задерживать рейсы. В Запорожской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах. Российские военные атаковали Днепр и Самар. В городах прогремела серия взрывов.
ВСУ взяли в плен "элиту" российской армии в Часовом Яру
Под Москвой взрывы
На Запорожье прогремели взрывы
В Днепре и области прогремела серия взрывов
Украинские защитники взяли в плен российских десантников 98 дивизии, которую считают "элитой" российской армии. Оккупантов захватили в Часовом Яру Донецкой области.
В окрестностях Москвы прогремели взрывы. Россияне жалуются на дроны, громкие звуки и вспышки в небе.
В аэропорту Внуково начали задерживать рейсы.
В Запорожской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах.
Российские военные атаковали Днепр и Самар. В городах прогремела серия взрывов.