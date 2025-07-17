О главных новостях 1240 дня полномасштабной войны, – ситуации на фронте, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.

Смотрите также Циничный террор врага: сколько жертв и пострадавших после удара по "Авроре" в Доброполье

02:57, 17 июля

ВСУ взяли в плен "элиту" российской армии в Часовом Яру

Украинские защитники взяли в плен российских десантников 98 дивизии, которую считают "элитой" российской армии. Оккупантов захватили в Часовом Яру Донецкой области.

02:51, 17 июля

Под Москвой взрывы

В окрестностях Москвы прогремели взрывы. Россияне жалуются на дроны, громкие звуки и вспышки в небе.

В аэропорту Внуково начали задерживать рейсы.

02:12, 17 июля

На Запорожье прогремели взрывы

В Запорожской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах.

00:17, 17 июля

В Днепре и области прогремела серия взрывов

Российские военные атаковали Днепр и Самар. В городах прогремела серия взрывов.