Про головні новини 1240 дня повномасштабної війни, – ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.

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