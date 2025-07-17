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Українські захисники взяли в полон російських десантників 98 дивізії, яку вважають "елітою" російської армії. Окупантів захопили в Часовому Яру на Донеччині. На околицях Москви прогриміли вибухи. Росіяни скаржаться на дрони, гучні звуки та спалахи в небі. В аеропорту Внуково почали затримувати рейси. У Запорізькій області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони. Російські військові атакували Дніпро та Самар. У містах пролунала серія вибухів.
ЗСУ взяли в полон "еліту" російської армії в Часовому Яру
Під Москвою вибухи
На Запоріжжі прогриміли вибухи
У Дніпрі та області пролунала серія вибухів
Українські захисники взяли в полон російських десантників 98 дивізії, яку вважають "елітою" російської армії. Окупантів захопили в Часовому Яру на Донеччині.
На околицях Москви прогриміли вибухи. Росіяни скаржаться на дрони, гучні звуки та спалахи в небі.
В аеропорту Внуково почали затримувати рейси.
У Запорізькій області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони.
Російські військові атакували Дніпро та Самар. У містах пролунала серія вибухів.