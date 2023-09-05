Какая ситуация в дипломатической сфере и на фронте читайте в тексте 24 Канала.
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Россия продолжает вести войну против Украины, однако ВСУ активно противостоят врагу. Наши военные продолжают освобождать каждый квадратный метр украинской земли.
Какая ситуация в дипломатической сфере и на фронте читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Резников подал заявление об отставке, Путин встретился с Эрдоганом в Сочи: хронология 558 дня войны