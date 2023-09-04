Какая ситуация в Украине на поле боя и в сфере дипломатии читайте в тексте 24 Канала.
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В Украине уже второй год идет полномасштабная война, которую Россия начала против Украины. Враг не выводит свои войска из наших земель, но ВСУ мощно отвоевывают украинские земли.
Какая ситуация в Украине на поле боя и в сфере дипломатии читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также "Хлопок" в Санкт-Петербурге и замена министра обороны: хронология 557 дня войны