Что происходило 3 сентября на фронте, в тылу и на международной арене – читайте 24 Канал.

Днем раньше Взрывы в Кривом Роге и Запорожье, мера пресечения для Коломойского: хронология 556 дня войны

Хронология событий 3 сентября