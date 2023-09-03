Что происходило 3 сентября на фронте, в тылу и на международной арене – читайте 24 Канал.
Днем раньше Взрывы в Кривом Роге и Запорожье, мера пресечения для Коломойского: хронология 556 дня войны
ВСУ продолжают нанести врагу значительные потери и продвигаться на определенных направлениях. Тем временем россияне не оставляют попыток захватить Украину.
Что происходило 3 сентября на фронте, в тылу и на международной арене – читайте 24 Канал.
Днем раньше Взрывы в Кривом Роге и Запорожье, мера пресечения для Коломойского: хронология 556 дня войны