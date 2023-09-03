Что происходило 3 сентября на фронте, в тылу и на международной арене – читайте 24 Канал.

Днем раньше Взрывы в Кривом Роге и Запорожье, мера пресечения для Коломойского: хронология 556 дня войны

Хронология событий 3 сентября

02:18 В трех аэропортах Москвы отменили все рейсы.

01:57 Оккупанты атаковали "Шахедами" Одесскую область

01:33 Минобороны показали многие немецкие Leopard 2A4:

00:50 Силы обороны рискнули своими жизнями и распространили на временно оккупированных территориях листовки, на которых они призывали бойкотировать фейковые выборы. Также защитники передавали горячие поздравления "участникам выборов". Речь идет о членах комиссий, а также кандидатах.

00:19 Городской голова Роман Кличук заявил, что в парке Шевченко в Черновцах никогда не было братской могилы. Во время раскопок и эксгумации никаких останков не нашли – оказалось, что братская "братская могила" все это время была выдумкой со времен СССР.