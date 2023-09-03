Що відбувалось 3 вересня на фронті, в тилу та на міжнародній арені – читайте 24 Канал.

Днем раніше Вибухи в Кривому Розі та Запоріжжі, запобіжний захід для Коломойського: хронологія 556 дня війни

Хронологія подій 3 вересня

02:18 У трьох аеропортах Москви скасували всі рейси.

01:57 Окупанти атакували "Шахедами" Одеську область

01:33 Міноборони показали багато німецьких Leopard 2A4:

00:50 Сили оборони ризикнули власними життями і поширили на тимчасово окупованих територіях листівки, у яких вони закликали бойкотувати фейкові вибори. Також захисники передавали палкі вітання "учасникам виборів". Ідеться про членів комісій, а також кандидатів.

00:19 Міський голова Роман Клічук заявив, що у парку Шевченка в Чернівцях ніколи не було братської могили. Під час розкопок та ексгумації жодних решток не знайшли – виявилось, що братська "братська могила" весь цей час була вигадкою з часів СРСР.