Що відбувалось 3 вересня на фронті, в тилу та на міжнародній арені – читайте 24 Канал.

Днем раніше Вибухи в Кривому Розі та Запоріжжі, запобіжний захід для Коломойського: хронологія 556 дня війни

Хронологія подій 3 вересня