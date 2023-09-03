Що відбувалось 3 вересня на фронті, в тилу та на міжнародній арені – читайте 24 Канал.
Днем раніше Вибухи в Кривому Розі та Запоріжжі, запобіжний захід для Коломойського: хронологія 556 дня війни
ЗСУ продовжують завдати ворогу значних втрат та просуватися на певних напрямках. Тим часом росіяни не полишають спроб захопити Україну.
Що відбувалось 3 вересня на фронті, в тилу та на міжнародній арені – читайте 24 Канал.
Днем раніше Вибухи в Кривому Розі та Запоріжжі, запобіжний захід для Коломойського: хронологія 556 дня війни