Що відбувалося на фронті, в тилу й на міжнародній арені, що вчиняли окупанти та якими були головні події 2 вересня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Цікаво Зеленський планує візит до США, похорон пілотів Мі-8: хронологія 555 дня війни

06:00 Аналітики американського інституту вивчення війни розповіли, що росіяни розгорнули резервну 25 армію на Куп'янському напрямку. Експерти припустили, що ці війська навряд чи будуть боєздатними для протидії наступу ЗСУ.

04:14 Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що доцільність другої вищої освіти для чоловіків вирішуватиме міністерство освіти і науки.

02:50 Росіяни влучили у тракторну бригаду в Херсонській області. Є загиблий. Наслідки атаки Херсонщини росіянами / фото Офіс генпрокурора

02:15 Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що візит Путіна до Тверської області, де він народився і де вбили Пригожина, є наочною демонстрацією того, що "злочинця тягне на священне місце злочину".

01:44 Росіяни жалілися про атаку дронів на Брянськ та тимчасово окупований Крим.

01:07 Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк запросила очільника Міноборони Олексія Резнікова на засідання фракції. Там вони обговорюватимуть кадрові перестановки.

00:33 Журналісти The Guardian розповіли, що Володимир Зеленський може у вересні відвідати США. Там він братиме участь на засіданні світових лідерів у ООН, а також і на Радбезі організації.

00:09 Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію Росії. За його словами, чим ширші будуть операції, тим краще.