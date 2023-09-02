Що відбувалося на фронті, в тилу й на міжнародній арені, що вчиняли окупанти та якими були головні події 2 вересня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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