Яка ситуація на всій лінії фронту, де найбільше наступають ЗСУ та що відбувається на міжнародній арені – читайте у тексті 24 Каналу.
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Росія продовжує війну в Україні та не виводить свої війська з нашої території. Проте українські воїни відважно борються за кожен клаптик нашої землі.
Яка ситуація на всій лінії фронту, де найбільше наступають ЗСУ та що відбувається на міжнародній арені – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Успішне застосування української далекобійної зброї, вибухи в Росії: хронологія 554 дня війни