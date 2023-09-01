Яка ситуація на всій лінії фронту, де найбільше наступають ЗСУ та що відбувається на міжнародній арені – читайте у тексті 24 Каналу.

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