Какая ситуация по всей линии фронта, где больше всего наступают ВСУ и что происходит на международной арене – читайте в тексте 24 Канала.

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4:35 В Киеве и нескольких других областях звучала воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждали, что враг мог запустить ракеты "Калибр" из Черного моря, активно работала противовоздушная оборона Украины.

2:03 Из-за вето в ЕС в очередной раз не пришли к согласию по выделению 500 миллионов евро Украине. Так, решение заблокировала Венгрия.

1:23 Нардеп от "Слуг народа" Давид Арахамия предложил экстрадировать выехавших с поддельными документами военнообязанных. Речь идет о мужчинах призывного возраста, получивших поддельный "белый билет". Он заявил, что будут работать над легализацией доказательств взяточничества и рассуждать над механизмом привлечения к ответственности выбравшихся за границу с поддельными документами.

00:09 Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что украинские военные за ночь одним ударным дроном уничтожили вражеские танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90. То есть россияне потеряли техники на 5 миллионов долларов.