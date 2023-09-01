Какая ситуация по всей линии фронта, где больше всего наступают ВСУ и что происходит на международной арене – читайте в тексте 24 Канала.
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Россия продолжает войну на Украине и не выводит свои войска с нашей территории. Однако украинские воины отважно борются за каждый клочок нашей земли.
Какая ситуация по всей линии фронта, где больше всего наступают ВСУ и что происходит на международной арене – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Успешное применение украинского дальнобойного оружия, взрывы в России: хронология 554 дня войны