Что происходило на фронте, в тылу и на международной арене, которые совершали оккупанты и какие были главные события 2 сентября – читайте в материале 24 Канала.

Интересно Зеленский планирует визит в США, похороны пилотов Ми-8: хронология 555 дня войны

06:00 Аналитики американского института изучения войны рассказали, что россияне развернули резервную армию 25 на Купянском направлении. Эксперты предположили, что эти войска вряд ли будут боеспособны для противодействия наступлению ВСУ.

04:14 Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что целесообразность второго высшего образования для мужчин будет решать министерство образования и науки.

02:50 Россияне попали в тракторную бригаду в Херсонской области. Есть погибший. Последствия атаки Херсона россиянами / фото Офис генпрокурора

02:15 Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что визит Путина в Тверскую область, где он родился и где убили Пригожина, является наглядной демонстрацией того, что "преступника тянет на священное место преступления".

01:44 Россияне жаловались об атаке дронов на Брянск и временно оккупированном Крымом.

01:07 Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк пригласила главу Минобороны Алексея Резникова на заседание фракции. Там они будут обсуждать кадровые перестановки.

00:33 Журналисты The Guardian рассказали, что Владимир Зеленский может в сентябре посетить США. Там он будет участвовать на заседании мировых лидеров в ООН, а также и на Совбезе организации.

00:09 Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию России. По его словам, чем шире будут операции, тем лучше.