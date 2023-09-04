Яка ситуація в Україні на полі бою та у сфері дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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В Україні вже другий рік триває повномасштабна війна, яку Росія почала проти України. Ворог не виводить свої війська з наших земель, проте ЗСУ потужно відвойовують українські землі.
Яка ситуація в Україні на полі бою та у сфері дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також "Бавовна" в Санкт-Петербурзі та заміна міністра оборони: хронологія 557 дня війни