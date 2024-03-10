Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 746 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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В Ватикане объяснили слова Папы о "белом флаге"
Папа Франциск заявил, что Украина должна проявить "смелость белого флага". В Ватикане заявили, что он призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.
Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни объяснил, что Папа Франциск подхватил художественный образ о "белом флаге", предложенный журналисткой. По словам представителя, понтифик хотел указать на "прекращение военных действий" и "перемирие достигнутое с помощью смелости переговоров".
Россия атаковала дронами Староконстантинов
Воздушную тревогу из-за угрозы ударов беспилотных летательных аппаратов в Хмельницкой области объявили в 2:50. После этого мониторинговые каналы начали писать о "Шахедах" в направлении Староконстантинова.
Впоследствии появились сообщения и о взрывах. Пока неизвестно, есть ли попадание в результате атаки, или это была работа противовоздушной обороны.
В Винницкой области слышали взрывы
Ориентировочно в 00:36 в Винницкой области прозвучало оповещение воздушной тревоги. Местные телеграмм-каналы сообщали о взрывах в области.
Сейчас последствия уточняются.