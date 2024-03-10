06:32, 10 березня

Папа Франциск заявив, що Україна має проявити "сміливість білого прапора". У Ватикані заявили, що він закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.

Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск підхопив художній образ про "білий прапор", запропонований журналісткою. За словами речника, понтифік хотів вказати на "припинення військових дій" і"перемир'я досягнуте за допомогою сміливості переговорів".