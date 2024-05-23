06:18, 23 мая

Аналитики Института изучения войны считают, что возобновление помощи по безопасности от США заставило россиян начать повторное наступление раньше. Однако российские войска привлекли ограниченное количество личного состава для проведения тяжелых пехотных атак к северу и северо-востоку от Харькова.

Аналитики считают, что целью врага является отвлечь внимание наших военных от их попыток продвинуться на Востоке.