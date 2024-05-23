Украина противостоит России в полномасштабной войне 820 дней. О том, что происходит в течение этих суток на фронте и на политической арене – читайте в тексте 24 Канала.
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Россия начала наступление раньше из-за возобновления помощи от США
Аналитики Института изучения войны считают, что возобновление помощи по безопасности от США заставило россиян начать повторное наступление раньше. Однако российские войска привлекли ограниченное количество личного состава для проведения тяжелых пехотных атак к северу и северо-востоку от Харькова.
Аналитики считают, что целью врага является отвлечь внимание наших военных от их попыток продвинуться на Востоке.
В ГПСУ прокомментировали угрозу наступления на Сумщине
Россия активно пытается расширить линию фронта, наступая на северные регионы. На фоне событий на Харьковщине в Госпогранслужбе обозначили уровень потенциальной угрозы для Сумщины.
Любые действия, которые враг попытается совершить даже несмотря на отсутствие достаточного количества своего личного состава и техники, заставлять Украину оттягивать туда необходимые силы и средства. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
По его словам, наше государство вынуждено привлекать Силы обороны, стягивая их на направления, где ведутся боевые действия. Поэтому, нельзя исключать, что захватчики используют Сумщину именно для таких действий. По оценкам ГПСУ, пока вражеских сил у этой области недостаточно для того, чтобы дойти до областного центра.
Россия поднимала в воздух МиГ-31К
Воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины. В то же время она длилась недолго. В 0:48 сообщили об отбое угрозы.