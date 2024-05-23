06:18, 23 травня

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відновлення безпекової допомоги від США змусило росіян почати повторний наступ раніше. Однак російські війська залучили обмежену кількість особового складу для проведення важких піхотних атак на північ і північний схід від Харкова.

Аналітики вважають, що метою ворога є відволікти увагу наших військових від їхніх намагань просунутись на Сході.