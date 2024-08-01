01:23, 1 августа

Это информационные спекуляции в соцсетях, следует всегда обращать внимание на официальные комментарии. Публикация Bloomberg не имеет ни одной ссылки на какой-то официальный источник, откуда они это взяли?

– удивился советник главы Офиса президента.

Он заявил: Украина не будет комментировать наличие F-16, ведь для нас авиационная компонента – это фактор существенного выживания. Во время войны это не нужно озвучивать.