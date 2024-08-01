О главных событиях дня по состоянию на эти сутки, ситуацию на фронте, потери противника, международные события – читайте в материале 24 Канала.
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"Шахеды" атаковали Киевскую область
Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО,
– сообщили в Киевской ОГА.
У Зеленского отреагировали на слухи о первых F-16 в Украине
Это информационные спекуляции в соцсетях, следует всегда обращать внимание на официальные комментарии. Публикация Bloomberg не имеет ни одной ссылки на какой-то официальный источник, откуда они это взяли?
– удивился советник главы Офиса президента.
Он заявил: Украина не будет комментировать наличие F-16, ведь для нас авиационная компонента – это фактор существенного выживания. Во время войны это не нужно озвучивать.