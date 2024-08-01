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"Шахеди" атакували Київщину
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,
– повідомили в Київській ОВА.
У Зеленського відреагували на чутки про перші F-16 в Україні
Це інформаційні спекуляції у соцмережах, слід завжди звертати увагу на офіційні коментарі. Публікація Bloomberg не має жодного посилання на якесь офіційне джерело, звідки вони це взяли?
– здивувався радник голови Офісу президента.
Він заявив: Україна не буде коментувати наявність F-16, адже для нас авіаційна компонента – це фактор суттєвого виживання. Під час війни це не потрібно озвучувати.