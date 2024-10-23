Противостояние полномасштабной агрессии России продолжается уже 973 дня. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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На саммите БРИКС Россия попытается создать механизмы поддержки войны против Украины, – ISW
На саммит БРИКС в Казань прибыли 36 мировых лидеров. В ISW считают, что Россия, наверняка, воспользуется этим как возможностью создать механизмы для усиления военных действий в Украине.
Аналитики Института изучения войны убеждены, что, вероятно, Россия, воспользуется саммитом БРИКС как возможностью продемонстрировать свои усилия по укреплению глобальных связей с незападными государствами.
Возможно, агрессорка захочет заключить соглашения и создать торговые механизмы, с помощью которых она сможет поддержать свои военные усилия в Украине и одновременно смягчить влияние западных санкций.
Российские войска оккупировали Новосадово
У врага были продвижения за 22 октября. Все они – на территории Донецкой области.
Новую карту за день опубликовали в DeepState. Аналитики утверждают, что врагам удалось взять под контроль Новосадово, что в Лиманской территориальной общине.
Также продвижения врага были зафиксированы у таких населенных пунктов:
- в Кругляковке;
- возле Богоявленки;
- вблизи Звездного;
- возле Селидово;
- возле Новодмитровки.
На Киевщине работала ППО
В ночь на 23 октября Украину атаковали дроны-камикадзе. Несколько из них зафиксировали в Киевской области.
Об опасности в Киевской области и столице сообщили в КОВА. Власти попросили местных жителей оставаться в укрытиях до объявления об отбое.
Там заявили о работе ПВО по целям.
Враг пробует продвинуться возле Торецка
Российские войска продолжали попытки продвинуться в Донецкой области 22 октября. Однако украинские защитники удачно отражают наступление противника. Многочисленные сообщения российских военкоров об "успехах" не имели визуального подтверждения.
Российские войска 22 октября продолжали ограниченные наступательные операции на севере Харьковской области, но не было ни одного подтвержденного продвижения. Неудачные штурмы были у Волчанска и Старицы. Россияне также начали использовать беспилотники с проводной связью на севере Харьковской области. В ВСУ утверждают, что украинские силы уже разработали методы противодействия проводным российским беспилотникам.
22 октября российские войска продолжили наступление на линии Купянск –Сватово – Кременная. Однако ни одного подтвержденного доказательства продвижения нет, несмотря на заявление российского минобороны о захвате Новосадового. Также нет подтверждений российского успеха у Стельмаховки.
21 и 22 октября оккупанты продолжали наступательные действия к востоку от Северска в районе Верхнекаменского, на юго-восток от Северска в районе Выемки и на юг от Северска в районе Переездного. Изменений на линии фронта не зафиксировано. Также изменений не фиксировали возле Часового Яра.