06:43, 23 октября

На саммит БРИКС в Казань прибыли 36 мировых лидеров. В ISW считают, что Россия, наверняка, воспользуется этим как возможностью создать механизмы для усиления военных действий в Украине.

Аналитики Института изучения войны убеждены, что, вероятно, Россия, воспользуется саммитом БРИКС как возможностью продемонстрировать свои усилия по укреплению глобальных связей с незападными государствами.

Возможно, агрессорка захочет заключить соглашения и создать торговые механизмы, с помощью которых она сможет поддержать свои военные усилия в Украине и одновременно смягчить влияние западных санкций.