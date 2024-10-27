09:15, 27 октября

Силы обороны Украины 26 октября осуществили усиленный механизированный штурм российских позиций в Глушковском районе в Курской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 26 октября, показывают, что украинские силы, вероятно, осуществили усиленный механизированный штурм к востоку от Нового Пути (к юго-западу от Глушково),

– сообщили в ISW.

Отмечается, что российские войска, вероятно, восстановили позиции к востоку от Нового Пути ранее, но ВСУ удерживают позиции к юго-востоку от поселка вдоль границы.