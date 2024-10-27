О последствиях российских атак, ситуацию на разных направлениях фронта, определяющие политические решения и борьбу украинцев с государством-агрессором – пишет 24 Канал.
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Россия в очередной раз атаковала Киев "Шахедами"
В ночь на 27 октября российские войска запустили около десятка "Шахедов" на украинскую столицу. Воздушная тревога из-за атаки вражеских БпЛА длилась почти 3,5 часа, однако все дроны были обезврежены в окрестностях города.
Украинские войска начали усиленный штурм на Курщине, – ISW
Силы обороны Украины 26 октября осуществили усиленный механизированный штурм российских позиций в Глушковском районе в Курской области.
Геолокационные кадры, опубликованные 26 октября, показывают, что украинские силы, вероятно, осуществили усиленный механизированный штурм к востоку от Нового Пути (к юго-западу от Глушково),
– сообщили в ISW.
Отмечается, что российские войска, вероятно, восстановили позиции к востоку от Нового Пути ранее, но ВСУ удерживают позиции к юго-востоку от поселка вдоль границы.
На Сумщине в результате вражеского удара возник пожар в жилом секторе
Ночью враг нанес удары по двум населенным пунктам в Сумском районе. В ГСЧС сообщили, что в результате атак возникли пожары в жилом секторе.
Также спасатели ликвидировали возгорание дома граждан в одном из населенных пунктов Шосткинского района, которое вызвал вражеский обстрел.
В Тамбовской области России вспыхнул пожар возле НПЗ, – СМИ
В ночь на 27 октября Россия оказалась под атакой беспилотников, мощные взрывы раздавались в частности в Тамбовской области.
Впоследствии местные жители сообщили, что на диспетчерской станции "Транснефть-Дружба", которая расположена в селе Новомикольское, возник пожар. В этом же населенном пункте расположен и Мичуринский нефтеперерабатывающий завод.
Стоит отметить, что на атаку дронов жаловались также в Липецкой, Орловской, Белгородской, Брянской, Воронежской и Волгоградской областях.
Россия ударила по энергетической инфраструктуре Сумщины
Российские войска 27 октября атаковали "Шахедами" энергетические объекты критической инфраструктуры Роменского района Сумской области.
В ОВА сообщили, что на месте удара работают все необходимые службы. Последствия российской атаки пока уточняются.