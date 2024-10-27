09:15, 27 жовтня

Сили оборони України 26 жовтня здійснили посилений механізований штурм російських позицій у Глушківському районі в Курській області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 26 жовтня, показують, що українські сили, ймовірно, здійснили посилений механізований штурм на схід від Нового Шляху (на південний захід від Глушкового),

– повідомили в ISW.

Зазначається, що російські війська, ймовірно, відновили позиції на схід від Нового Шляху раніше, але ЗСУ утримують позиції на південний схід від селища вздовж кордону.