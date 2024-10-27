Про наслідки російських атак, ситуацію на різних напрямках фронту, визначальні політичні рішення та боротьбу українців з державою-агресоркою – пише 24 Канал.
Читайте також Українські війська почали посилений штурм на Курщині, Росія може залучити солдатів КНДР, – ISW
Росія вчергове атакувала Київ "Шахедами"
В ніч на 27 жовтня російські війська запустили близько десятка "Шахедів" на українську столицю. Повітряна тривога через атаку ворожих БпЛА тривала майже 3,5 години, однак всі дрони були знешкоджені на околицях міста.
Українські війська почали посилений штурм на Курщині, – ISW
Сили оборони України 26 жовтня здійснили посилений механізований штурм російських позицій у Глушківському районі в Курській області.
Геолокаційні кадри, опубліковані 26 жовтня, показують, що українські сили, ймовірно, здійснили посилений механізований штурм на схід від Нового Шляху (на південний захід від Глушкового),
– повідомили в ISW.
Зазначається, що російські війська, ймовірно, відновили позиції на схід від Нового Шляху раніше, але ЗСУ утримують позиції на південний схід від селища вздовж кордону.
На Сумщині внаслідок ворожого удару виникла пожежа в житловому секторі
Вночі ворог завдав удари по двох населених пунктах у Сумському районі. В ДСНС повідомили, що внаслідок атак виникли пожежі в житловому секторі.
Також рятувальники приборкували загоряння оселі громадян в одному із населених пунктів Шосткинського району, яке спричинив ворожий обстріл.
У Тамбовській області Росії спалахнула пожежа біля НПЗ, – ЗМІ
В ніч на 27 жовтня Росія опинилася під атакою безпілотників, потужні вибухи лунали зокрема у Тамбовській області.
Згодом місцеві жителі повідомили, що на диспетчерській станції "Транснефть-Дружба", яка розташована у селі Новомикільське, виникла пожежа. У цьому ж населеному пункті розташований і Мічурінський нафтопереробний завод.
Варто зазначити, що на атаку дронів скаржилися також у Липецькій, Орловській, Бєлгородській, Брянській, Воронезькій та Волгоградській областях.
Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі Сумщини
Російські війська 27 жовтня атакували "Шахедами" енергетичні об'єкти критичної інфраструктури Роменського району на Сумщині.
В ОВА повідомили, що на місці удару працюють всі необхідні служби. Наслідки російської атаки наразі уточнюються.