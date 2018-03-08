Хто насправді Катерина Амосова: чудова ректорка чи корупціонер зі стажем

На днях Міністр охорони здоров’я Уляна Супрун вдруге відсторонила від роботи ректора Національного медичного університету – Катерину Амосову. Причина – Київський медуніверситет під керівництвом Амосової став єдиним у країні, де студенти-стоматологи 3 курсу не склали тестування. Без цих тестів їх не можуть перевести на наступний курс.

Медунівер почав страйкувати. Щоправда, страйк оголосили не студенти, а керівництво університету. Сама ректорка, вирішила підтримувати студентів "морально". А тих, хто виступив проти Амосової – побили та розігнали тітушки.

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Тож, замість добровільної відставки Амосова оголосила війну. Війну за гроші, які мільйонами течуть в кишені ректорці та її чоловіку, який працює в цьому ж університеті завідувачем кафедри.

3,5 мільйони гривень заробило подружжя минулого року на клінічних випробуваннях. От тільки самі випробування вони не проводили. Дослідження проводились на базі інших лікарень, із залученням викладачів та лікарів державних клінік та навіть військового госпіталю. Але університет отримав за це копійки. Усі гроші пішли в кишені ректорки та її чоловіка . Правоохоронці навіть відкрили кримінальну справу проти Амосових і уже два роки розслідують заволодіння коштами, які мали отримати державні лікарні за клінічні випробування. У справі фігурують 10 фармацевтичних компаній, від яких у 2014 – 2017 роках подружжя отримувало гроші.

Мільйонний дохід від фармацевтичних компаній не заважає Амосовій відписувати собі 160% надбавки до зарплати. Копійочка до копійочки, як то кажуть, а там і будиночок, і три BMW, і гаражі.

Але заробіток на дослідженнях не єдине, за що поліція розслідує діяльність інституту та зокрема його ректорші. Так, наприклад, у 2016 році вже після Революції Гідності інститут переплатив за ремонт приміщень 12 мільйонів гривень. І переплатив не просто комусь, а фірмі, яка належить колишньому помічнику народного депутата. І не простого, а батька Лесика Довгого – колишнього секретаря Київради.

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Але давайте повернемося до скандалу з відстороненням Амосової. Тоді інститут не знайшов 450 тисяч гривень заплатити за іспити своїх студентів. Але о диво! Вже за кілька місяців медунівер оголосив тендер на "висвітлення діяльності університету в ЗМІ" вартістю понад три мільйони гривень. 3 мільйони на піар знайшлося, а 450 тисяч на іспити – ні.

Тобто, державний навчальний заклад, яким керує Амосова, хоче витратити 3 мільйони гривень бюджетних коштів на піар про свою відмінну роботу. Про відмінну роботу, під час якої студенти закінчують життя самогубством через хабарі у виші. Про відмінну роботу і той час, коли проти ректорки та її чоловіка відкриті кримінальні провадження.

Зазвичай таким піаром перед виборами користуються політики. Але як ми бачимо за державний кошт такими піар технологіями не гребує користуватися і Амосова.

Амосова не перша, хто виступила проти докорінних змін правил гри у медичній сфері. Спочатку не витримала Ольга Богомолець – нардеп від БПП та керівник профільного комітету Верховної Ради. Вона виступила з нищівною критикою медреформи і всіляко перешкоджала її голосуванню в Раді.



Ольга Богомолець – нардеп від БПП

Потім до критиканів приєднався відомий кардіохірург Борис Тодуров, очільник державного Інституту серця. Саме у дитячому відділенні його лікарні активісти нещодавно знайшли керівника тітушок Крисіна. Крисіна, який кийками до смерті забив журналіста на Майдані і переховувався в інституті щоб відмазатись від суду.

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Тепер і сама Катерина Амосова, чия родина працевлаштована та "годується" з Національного медичного університету. Такі родинні клани перетворили систему охорони здоров'я на систему захисту персональних статків, а державні заклади – у свої приватні годівниці. Таким кланам вигідно, аби в медицині панував середньовічний феодалізм, де посади і влада передаються у спадок, студенти – безправні, а лікарі – бідні й залякані.

Саме у такі маленькі феодальні "королівства корупції" і перетворилися найбільші державні лікарні та університети країни, що дісталися "у спадок" нащадкам світил вітчизняної медицини.

Усередині цих "королівств" – жорстка ієрархія, надійна система поборів, "тітушна" охорона та коаліції з іншими феодалами у владі – політиками, правоохоронцями, суддями. Звичайні лікарі, на жаль, у цій системі перетворюються майже на безправних кріпаків, які мають платити за все: щоб вступити до медуніверу, випуститися з нього, отримати роботу, а потім все життя платити данину головному лікарю-феодалу за місце в цій системі.

Звичайно, за збереження своїх "королівств корупції" медичні клани будуть битися не на життя, а на смерть.